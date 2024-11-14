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Spor

Anadolu Efes zorlu Real Madrid deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 22.45'te başlayacak.

14 Kasım 2024 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Anadolu Efes zorlu Real Madrid deplasmanında
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Wizink Center'daki müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Ligde 9 hafta sonunda Anadolu Efes 5, Real Madrid ise 4 galibiyet elde etti.

İki ekip THY Avrupa Ligi'nde şimdiye kadar 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 29'unu Real Madrid, 15'ini Anadolu Efes kazandı.

İspanya temsilcisi, geçen sezon Madrid'deki 4 uzatmaya giden son maçı 130-126'lık skorla galip tamamladı.

AVRUPA'DA 846. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 846. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 845 maçta 477 galibiyet elde etti, 368 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 şampiyonluk sevinci yaşadığı THY EuroLeague'de 598. müsabakasını yapacak.

Organizasyonda 2001-02 sezonundan bu yana 597 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmaların 320'sini kazandı, 277'sinden mağlup ayrıldı.

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