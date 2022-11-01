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Spor

Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Isaiah Taylor'ı kadrosuna kattı.

AA1 Kasım 2022 Salı 12:17 - Güncelleme:
Anadolu Efes'e ABD'li oyun kurucu
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Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,90 metre boyundaki oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Isaiah Taylor, 2016 Yaz Ligi'nde NBA takımlarından Houston Rockets'ın formasını giydi ve ilk sözleşmesini Rockets ile imzaladı. Kısa süreli NBA D-Ligi takımlarından Rio Grande Valley Vipers deneyimi yaşayan Taylor, 2017 yılında Houston ekibine geri döndü. Daha sonra bir başka NBA takımı Atlanta Hawks'ın yolunu tutan tecrübeli basketbolcu, 2019-2020 sezonunda yeniden eski takımı Rio Grande Valley Vipers'a transfer oldu. 2020-2021'de ilk yurt dışı deneyimi için İsrail'in Maccabi Rishon Lezion takımına transfer olan Taylor, 2021'in şubat ayında İspanya'da Ucam Murcia takımının formasını giymeye başladı.

Taylor, geçen sezon Ucam Murcia formasıyla 34 maçta 15,2 sayı, 2 ribaunt ve 3,5 asist ortalamaları ile oynadı.

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