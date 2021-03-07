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Spor

Anadolu Efes'e Afyon deplasmanında büyük şok!

Afyon Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 103-85 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'nde sürpriz bir sonuca imza attı. Afyon temsilcisi bu sonuçla güçlü rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini tattırmış oldu.

07 Mart 2021 Pazar 17:46 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 17:46
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor, sahasında Anadolu Efes'i 103-85 mağlup etti.

Anadolu Efes, ligde ilk kez yenilirken, HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 12'inci galibiyetini aldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam 5, Wright 16, Cruz 22, Kairys 10, Leissner 20, Efe Beşok, Berke Aygündüz, Ekrem Sancaklı 3, Harun Apaydın, Egemen Güven 15, Ali Tuncer 2, Macura 10

Anadolu Efes: Singleton Jr 3, Doğuş Balbay 3, Tolga Geçim 1, Buğrahan Tuncer 8, Dunston 5, Larkin 8, Yiğitcan Saybir 4, Erten Gazi 3, Dzanan Musa 18, Sertaç Şanlı 13, Pleiss 12, Anderson 7

1. Periyot: 22-24

Devre: 52-51

3. Periyot: 72-58

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