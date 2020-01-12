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Spor

Anadolu Efes'e galibiyeti Anderson getirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında lider Anadolu Efes, deplasmanda OGM Ormanspor'u 79-68 yendi.

12.01.2020  18:30 - Güncelleme: 12.01.2020  18:30

Karşılaşmaya iyi başlayan OGM Ormanspor, Warren, Dorukhan Engindeniz, Kikanovic'in basketleriyle ilk 3 dakikayı 7-2 önde geçti. Dış atışlardan etkili olan başkent ekibi, 6. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 14-7. İlk periyodun son bölümüne 19-12 geride giren Anadolu Efes, Ahmet Buğrahan Tuncer ve Anderson'un basketleriyle 7-0'lık seri yakaladı ve ilk çeyrek 19-19 eşitlikle bitti.

İkinci periyoda hızlı giren Anadolu Efes, 12. dakikada Moerman'ın turnikesiyle maçta ilk kez öne geçti: 21-23. OGM Ormanspor'un hücuma çıkarken kaptırdığı topları iyi değerlendiren konuk takım, boyalı alandan bulduğu basketlerle 6 sayılık (21-27) farka ulaştı. Periyodun ikinci bölümünde takımlar üç sayı çizgisinin gerisinden karşılıklı basketler bulurken, Anadolu Efes, Anderson'un hücumdaki etkili performansıyla soyunma odasına 44-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk dakikalarında rakibini 2 sayıda tutan Anadolu Efes, üst üste bulduğu basketlerle farkı 16 sayıya çıkardı: 37-53. Daha sonra savunmasını sertleştiren başkent ekibi, bulduğu sayılarla 28. dakikada farkı 6 sayıya (49-55) indirdi. Final periyoduna Anadolu Efes'in 58-49 üstünlüğüyle girildi.

Son periyodun başında iki takım da sayı üretmekte zorlandı. Müsabakada son 4 dakikaya Ahmet Buğrahan Tuncer'in üçlüğüyle 13 sayı (57-70) önde giren konuk ekip, karşılaşmayı 79-68 kazandı.

Maçın en skorer ismi ise 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Anderson oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu

OGM Ormanspor: Kikanovic 13, Babic 7, Dorukhan Engindeniz 12, Cevher Özer 11, Warren 7, James 4, Kloof 9, Caner Ercan 5, Mert Alemdar

Anadolu Efes: Beaubois 6, Doğuş Balbay 2, Ahmet Buğrahan Tuncer 12, Pleiss 12, Peters 9, Anderson 16, Moerman 14, Sertaç Şanlı 4, Tolga Geçim 4

1. Periyot: 19-19

Devre: 35-44

3. Periyot: 49-58

Beş faulle çıkan: 39.37 Babic (OGM Ormanspor)

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