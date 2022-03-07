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Spor

Anadolu Efes'e İspanyol rakip

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında İspanya'nın Bitci Baskonia takımına konuk olacak.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 09:56 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 09:56
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında yarın İspanya'nın Bitci Baskonia takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

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