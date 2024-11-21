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Spor

Anadolu Efes'e kötü haber! Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'in formasını giyen Doğuş Özdemiroğlu yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA21 Kasım 2024 Perşembe 16:24 - Güncelleme:
Anadolu Efes'e kötü haber! Doğuş Özdemiroğlu 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Anadolu Efes forması giyen milli basketbolcu Doğuş Özdemiroğlu, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasında sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun 3 hafta formasından uzak kalacağı belirtildi.

Takım kaptanı Shane Larkin'in de THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında bugün oynanacak Paris Basketbol mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarıldı.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Rodrigue Beaubois ile Darius Thompson'ın yanı sıra yine Fenerbahçe Beko maçında eline aldığı darbe sonucu sakatlık yaşayan Vincent Poirier'nin ise Paris Basketbol maçında kadroda olacağı duyuruldu.

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