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Spor

Anadolu Efes'e zorlu rakip! Real Madrid...

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında yarın Real Madrid'e konuk olacak.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
Anadolu Efes'e zorlu rakip! Real Madrid...
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Wizink Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.

Son 2 sezonun şampiyonu Anadolu Efes, 2022-2023'te çıktığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde mağlup oldu.

Real Madrid ise oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

AVRUPA'DA 774. MAÇ

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 774. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 773 karşılaşmada 440 galibiyet ve 333 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 526. maçını yapacak Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 525 müsabakanın 283'ünü kazandı, 242'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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