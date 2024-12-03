Anadolu Efes'in konuğu Bayern Münih

THY Euroleague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan yalnız 1 galibiyet çıkaran lacivert-beyazlılar, 4 maçta ise rakiplerine mağlup oldu. Anadolu Efes, deplasmanda oynadığı 7 karşılaşmada ise 5 galibiyet almayı başardı.

Euroleague'de geride kalan 12 haftada 6'şar galibiyet ve mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 11. sırada yer aldı.

Bayern Münih ise dış sahada oynadığı 6 karşılaşmada 2 kez kazanırken, 4 maçta ise rakiplerine üstünlük kuramadı.

Alman temsilcisi ligde 8 galibiyet, 4 mağlubiyet ve averajla 5. sırada bulunuyor.

MIJATOVIC: "ÇOK MÜCADELE ETMELİYİZ"

Anadolu Efes'te başantrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

"Euroleague'de bu hafta evimizde oynayacağımız yeni mücadele için çok heyecanlıyız. Taraftarlarımızın oluşturduğu müthiş atmosferde, sezon başından beri yüksek bir hücum temposuna sahip olan çok tehlikeli bir takıma karşı taraftarımızla birlikte mücadele edeceğiz. Bayern Münih çok iyi çalıştırılan, harika bir hücum dengesine sahip bir takım. Bu yüzden sahanın her iki tarafında da en iyi performansımızı ortaya koymamız ve maçı kazanma hedefimize ulaşmak için her pozisyon için mücadele etmemiz gerekiyor."

ERCAN OSMANİ: "ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Ercan Osmani ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu: "Euroleague'in son iki haftasında maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi, hedeflerimiz doğrultusunda yeni bir galibiyet serisine başlamak ve sıralamada daha yukarılarda yani olmamız gereken yerlerde olmak istiyoruz. Bayern Münih iyi basketbol oynayan ve özellikle bu sezon dikkat çekici sonuçlar ile ligin üst sıralarında yer alan bir takım. Bu yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Takım oyunumuzu sergileyerek ve maç boyunca mücadeleyi hiç bırakmayarak bu maçtan galip ayrılacağımızı düşünüyorum."