Anadolu Efes'in konuğu Bologna

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Euroleague'nin 28. haftasında 7 Mart Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon çıktığı 27 maçta 13 galibiyet ve 14 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, haftaya 12. sırada girdi.

Euroleague'de oynadığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 20'sinden mağlubiyetle ayrılan Virtus Segafredo Bologna ise 16. basamakta yer aldı.

İKİ TAKIM ARASINDA EUROLEAGUE'DEKİ 9. MAÇ

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna ile THY Euroleague'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

Şubat 2002'den sonra iki takım arasında oynanan 8 maçta taraflar, 4'er galibiyet elde etti.

Sezonun ilk haftasında İtalya'daki mücadele, Anadolu Efes'in 76-67 üstünlüğüyle sonuçlandı.

AVRUPA'DA 864. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarında 864. randevusuna çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 863 karşılaşmada 485 galibiyet, 378 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyon olduğu THY Euroleague'de ise 616. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 615 maçın 328'ini kazandı, 287'sinden mağlubiyetle ayrıldı.