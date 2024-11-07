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Spor

Anadolu Efes'in konuğu Monaco

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes sahasında Fransız ekibi Monaco'yu konuk edecek.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in konuğu Monaco
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın sahasında Fransa temsilcisi Monaco ile karşılaşacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor.

Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayılarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.

AVRUPA'DA 844. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 844. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 843 maçta 476 galibiyet elde etti, 367 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 595 mücadelenin 319'unu kazandı, 276'sından mağlubiyetle ayrıldı.

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