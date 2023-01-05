Anadolu Efes'in rakibi ASVEL

Geride kalan 16 karşılaşmada sekizer galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrılan Anadolu Efes, ligde 8. sırada bulunuyor. Fransız ekibi ASVEL ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.



Lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem'de oynadığı son maçta Panathinaikos'u 88-69 mağlup ederken, ardından İsrail deplasmanında Maccabi Tel Aviv'e 80-72 yenildi.

ASVEL ise deplasmanda Real Madrid'e 92-73 yenilmesinin ardından iç sahada da Alba Berlin'e 91-79 mağlup oldu ve üst üste 2 maçını kaybetti.

AVRUPA'DA 784. MAÇ

Anadolu Efes, ASVEL karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 784. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 783 karşılaşmada 446 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 536. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 535 mücadelenin 289'ini kazandı, 246'ünden mağlubiyetle ayrıldı.