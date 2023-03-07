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Spor

Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

AA7 Mart 2023 Salı 09:55 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in rakibi Kızılyıldız
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Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine konuk olacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, oynadığı 25 maçta 13 galibiyet ve 12 yenilgiyle 8. sırada bulunuyor.

Sırbistan temsilcisi ise 11 galibiyet, 15 mağlubiyetle 13. basamakta yer alıyor.

Anadolu Efes, iki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadeleyi 72-59 kazanmıştı.

AVRUPA'DA 793. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 793. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 792 karşılaşmada 451 galibiyet ve 341 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 545. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 544 mücadelenin 294'ünü kazandı, 250'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

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