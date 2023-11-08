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Spor

Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle mücadele edecek. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

AA8 Kasım 2023 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in rakibi Zalgiris Kaunas
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ligde 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 15'inci, Zalgiris Kaunas ise 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle Olympiakos'un gerisinde 9. sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 86-60 galip gelirken, sahasında ise 80-70'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

AVRUPA KUPALARINDA 808. RANDEVU

Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 808. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 807 karşılaşmada 457 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 560. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.

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