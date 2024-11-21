Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Paris

Anadolu Efes, Turkish Airlines Euroleague 11. hafta maçında 21 Kasım 2024, bugün Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan karşılaşma 20:30'da başlayacak.

PARIS İLE İLK RANDEVU

Anadolu Efes ile Paris Basketball, Avrupa kupalarında ilk kez birbirleri ile karşı karşıya gelecek.

ANADOLU EFES FORMDA GELİYOR

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında Efes İspanyol temsilcisi Real Madrid'i deplasmanda 74-64 mağlup etmiş, Paris Basketball ise bir diğer İspanyol ekibi FC Barcelona'yı deplasmanda 103-87 yenmişti. Euroleague'de 10. haftanın ardından Anadolu Efes altı galibiyet ve dört mağlubiyet ile sekizinci, Paris Basketball ise yedi galibiyet ve üç mağlubiyet ile dördüncü sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 847. MÜCADELE

Avrupa arenasındaki 847. maçına çıkacak olan Efes, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 846 karşılaşmada 478 galibiyet ve 368 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 56,5) aldı.

2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 599. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 598 karşılaşmada 321 galibiyet ve 277 yenilgi (galibiyet yüzdesi: yüzde 53,7) elde etti.

MIJATOVIC: "TARZLARI AGRESİF"

Turkish Airlines Euroleague 11. hafta maçında 21 Kasım 2024, Perşembe günü Fransa'nın Paris Basketball takımını konuk edecek olan Anadolu Efes'te baş antrenör Tomislav Mijatovic karşılaşma ile ilgili görüşlerini şöyle açıkladı:

"Euroleague'de bu hafta; agresif tarzları ve oyun sistemleriyle öne çıkan, bunun yanı sıra Euroleague'de şu ana kadar elde ettiği başarıyla en çok dikkat çeken takım olan Paris Basketbol'u ağırlıyoruz. Maç boyunca hücumda ve savunmada son derece konsantre bir oyun oynamamız, ribaundlarda üstünlük sağlamamız, müthiş taraftarlarımızın da büyük desteğiyle oyunun temposunu kontrol etmemiz gerektiğinin farkındayız. Maçı kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çalışarak daha iyiye gitmeye devam etmeliyiz. Galibiyet hedefimize ulaşmak için 40 dakikalık zorlu bir mücadele bekliyoruz."

Başarılı oyuncu Elijah Bryant ise karşılaşma ile ilgili şöyle konuştu:

"Rakibimiz çok iyi bir takım. Sahada mücadele etmek için hazır olmalıyız."