İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2023 Perşembe / 11 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8586
  • EURO
    31,6112
  • ALTIN
    1851.38
  • BIST100
    8035.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Partizan
Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Partizan

THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın temsilcimiz Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Partizan
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Lacivert-beyazlı ekip, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla ligde 13. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise 4 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 11. sırada yer alıyor.

İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 14 müsabakada taraflar 7'şer kez galibiyet elde etti.

AVRUPA KUPALARINDA 811. RANDEVU

Anadolu Efes, Partizan müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 811. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 810 karşılaşmada 459 galibiyet ve 351 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 563. maçını yapacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda 302 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 260 kez rakiplerine mağlup oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.