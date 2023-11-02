İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Virtus Segafredo Bologna
Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Virtus Segafredo Bologna

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle mücadele edecek. Karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 13:03 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde rakibi Virtus Segafredo Bologna
ABONE OL

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında yarın deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.30'da başlayacak.

Anadolu Efes ligde iki galibiyet, 3 mağlubiyet ve averajla 13'üncü, Virtus Segafredo Bologna ise 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3'üncü sırada yer alıyor.

İki ekibin geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldiği 2 mücadeleyi de İstanbul ekibi kazanmıştı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda 85-80 galip gelirken, sahasında ise 86-67'lik skorla rakibini mağlup etmişti.

AVRUPA KUPALARINDA 807. RANDEVU

Anadolu Efes, Virtus Segafredo Bologna müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 807. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 806 karşılaşmada 457 galibiyet ve 349 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 559. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 300 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 258 kez rakiplerine mağlup oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.