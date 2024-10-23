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Spor

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Emporio Armani Milan

THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'a konuk olacak.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 10:33 - Güncelleme:
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki rakibi Emporio Armani Milan
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İSTAAnadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan ile deplasmanda karşılaşacak.

Milano'daki Unipol Forum Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, ligde bu sezon ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken 9. sırada yer alıyor.

Bir galibiyet ve 3 mağlubiyeti olan EA7 Emporio Armani Milan ise 17. sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 841. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 841. karşılaşmasını oynayacak.

Lacivert-beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren sahne aldığı Avrupa arenasında çıktığı 840 maçta 474 galibiyet elde etti, 366 yenilgi yaşadı.

Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 593. müsabakasını yapacak.

Anadolu Efes, organizasyonda 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 592 mücadelenin 317'sini kazandı, 275'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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