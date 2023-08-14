Anadolu Efes'in yeni yıldızı Ercan Osmani

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Anadolu Efes, uzun rotasyonuna bir ekleme daha yaptı. Anadolu Efes, son olarak Darüşşafaka Lassa'da forma giyen Ercan Osmani'yi 1+1 yıllığına renklerine bağladı.

24 yaşındaki Arnavut asıllı Türk oyuncu, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka formasıyla 9.4 sayı, 4.9 ribaunt ve 1.6 asist ortalamaları yakaladı.

YERLİ ROTASYONU İÇİN ÖNEMLİ KATKI

Özellikle yerli rotasyonu için oldukça önemli bir hamle olarak öne çıkan Ercan Osman, pota altındaki caydırıcılığı ile Anadolu Efes'in uzun rotasyonu için de önemli bir güç olacak.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyen Ercan Osmani, EuroBasket 2022'de maç başına 8.6 dakika, 3.4 sayı, 1.4 ribaund, 0.2 asist ortalamaları tutturdu.

5. KULÜBÜ OLACAK

Daha önce Bandırma Kırmızı, Teksüt Bandırma, Beşiktaş ve son olarak Darüşşafaka'da forma giyen Ercan Osmani, kariyerinde ilk kez EuroLeague seviyesinde forma giyecek.