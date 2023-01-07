Anadolu Efes'te Achille Polonara'nın sözleşmesi feshedildi

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 31 yaşındaki basketbolcunun sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi.

Polonara, bu sezon Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde 8 karşılaşmada 11.25 dakika ortalama süre alarak 2,8 sayı ve 2,2 ribaunt ortalamaları ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 4 maçta görev yapan Polonara, 25.39 dakika ortalama süre alarak 5 sayı, 5,8 ribaunt ve 2 asist ortalamaları yakaladı.

Kulübün açıklamasında, "Achille Polonara'ya takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, hayatının bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." denildi.