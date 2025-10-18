İSTANBUL 20°C / 14°C
Spor

Anadolu Efes'te Georgios Papagiannis'ten kötü haber

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda forma giyen Georgios Papagiannis, yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacak.

18 Ekim 2025 Cumartesi 12:51
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında dün oynanan Panathinaikos AKTOR maçında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın ikinci çeyreğinde bir pozisyonda sakatlık geçiren Georgios Papagiannis'in, kısa süre içerisinde sol dizindeki ön çapraz bağ yaralanması için ameliyat edileceği ve yaklaşık 8 ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Aynı maçın ilk periyodunda rakibiyle girdiği mücadelede sol omzunda zedelenme meydana gelen milli basketbolcu Ercan Osmani'nin ise tedavisine başlandığı ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği aktarıldı.

Anadolu Efes, başantrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Panathinaikos AKTOR'a sahasında 95-81 mağlup olmuştu.

