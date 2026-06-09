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Spor

Anadolu Efes'te Saben Lee dönemi sona erdi

Anadolu Efes, sezon içinde kadrosuna kattığı ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA9 Haziran 2026 Salı 20:30 - Güncelleme:
Anadolu Efes'te Saben Lee dönemi sona erdi
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyun kurucu Saben Lee ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Sezon içerisinde takımımıza katılan Saben Lee ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Saben Lee, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15,45 sayı, 3,14 ribaunt ve 5,27 asist ortalamaları yakaladı.

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