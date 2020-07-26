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Spor

Anadolu Efes'ten 34'lük Dunston'a 2+1 yıllık sözleşme

Anadolu Efes'te, 34 yaşındaki ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın sözleşmesi yenilendi.

AA26 Temmuz 2020 Pazar 12:37 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 12:37
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Bryant Dunston'ın sözleşmesi yenilendi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki oyuncu ile 2+1 yıllık yeni mukavele imzalandığı bildirildi.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon Anadolu Efes forması ile 9 karşılaşmada 25.43 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 10.1 sayı, 5.3 ribaunt ve 1.8 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Bryant Dunston, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'de ise görev aldığı 7 maçta 8.3 sayı ve 5.6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu, yeni sözleşmesinin ikinci yılını tamamladığında Anadolu Efes'te yedinci sezonuna ulaşacak ve lacivert-beyazlı takımda en uzun süre forma giyen yabancı oyuncu ünvanını kazanacak.

Anadolu Efes'te Petar Naumoski toplam altı sezon forma giymişti.

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