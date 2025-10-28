İSTANBUL 19°C / 11°C
Spor

Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Georgios Papagiannis ameliyat edildi

Anadolu Efes, Panathinaikos maçında sakatlanan Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.

28 Ekim 2025 Salı 15:45
Anadolu Efes'ten açıklama geldi! Georgios Papagiannis ameliyat edildi
Anadolu Efes Kulübü, Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sakatlanan Yunan pivot Georgios Papagiannis'in ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Panathinaikos AKTOR karşılaşmasında sol diz ön çapraz bağında yaralanma meydana gelen Georgios Papagiannis, bugün ameliyat oldu. Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuzun yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Papagiannis, bu sezon lacivert-beyazlılarda 7 maçta forma giydi.

