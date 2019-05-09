Anadolu Efes'ten çok rahat galibiyet

Karşılaşmanın ilk 3 dakikasını Marei ve Henry'nin basketleriyle 8-3 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde 12-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 8. dakika içinde 15-8 üstünlük kurdu. Kalan bölümde de etkinliğini sürdüren konuk ekip, periyodu 23-13 önde bitirdi.

İkinci periyodun başında farkı 15 sayıya (29-14) çıkaran Anadolu Efes, 15. dakikayı da 33-28 üstün geçti. Aradaki farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen konuk ekip, devreyi 46-35 galip tamamladı.

Üçüncü periyotta hücumda etkili olamayan rakibi karşısında aradaki farkı açan Anadolu Efes, periyodun son 3 dakikasına 21 sayı farkla 63-42 üstün girdi. Kalan bölümde farkı 22 sayıya (66-44) kadar yükselten Anadolu Efes, Türk oyuncularıyla tamamladığı periyodu 71-49 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan son periyotta 34. dakika içinde 80-54 üstünlük kuran Anadolu Efes, her iki ekibin de Türk basketbolcularına şans verdiği müsabakanın son bölümünde üstünlüğünü korudu ve müsabakadan 96-66 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'nın normal sezon maçlarını tamamladığı ligde lider durumda bulunan Anadolu Efes, son karşılaşmasında 11 Mayıs Cumartesi günü Afyon Belediyespor'a konuk olacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka: Walker 8, Henry 18, Birkan Batuk 3, İlkan Karaman 4, Marei 14, Egemen Güven, Erdi Gülaslan 6, Görkem Doğan 2, Tayfun Erülkü 6, Evans, Berke Aygündüz 5

Anadolu Efes: Micic 12, Doğuş Balbay 7, Moerman 10, Simon 4, Dunston 13, Yiğitcan Saybir 9, Buğrahan Tuncer 7, Sertaç Şanlı 13, Metecan Birsen 7, Larkin 14, Onuralp Bitim

1. periyot: 13-23

Devre: 35-46

3. periyot: 49-71