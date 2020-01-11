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Spor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde deplasmanda Barcelona'yı 82-86 mağlup etti

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 18. haftasında deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımını 82-86 yenen Anadolu Efes, liderliğini korudu.

11.01.2020  09:48 - Güncelleme: 11.01.2020  09:51

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Sezonun ikinci yarısının ilk maçında zorlu bir deplasmanda oynayan Anadolu Efes, farkı iki kez 10 sayıya kadar çıkardığı birinci periyodu 19-24 önde kapattı.

İkinci periyotta hücumda daha etkili olan Barcelona 16. dakikada maçta ilk kez öne geçti. (32-31) Savunmada toparlanan ve iyi top çevirerek hücum gücünü bir kez daha etkin hale getiren Anadolu Efes, devreyi 3 sayı önde kapattı. (42-45)

Üçüncü periyotta Katalan takımın ataklarına iyi karşılık veren Ergin Ataman'ın öğrencileri son periyoda 8 sayılık üstünlükle girdi. (58-66)

Son periyoda iyi başlayan ev sahibi takım ilk 4 dakikada özellikle Kuric'in isabetli atışlarıyla 14-0'lık sayı üstünlüğüyle karşılaşmada ikinci kez öne geçerek 6 sayılık fark yakaladı. (72-66)

Karşılaşmayı bırakmayan ve son iki dakikaya 79-79 eşitlikle giren Anadolu Efes Larkin'in tekrardan sahneye çıkmasıyla son bir dakikaya 82-84 önde girdi.

Maç sonunda 82-86'lık skorla 15. galibiyetini alan Anadolu Efes, diğer bir İspanyol takımı Real Madrid'in önünde liderliğini korudu.

Anadolu Efes'te 37 dakika 16 saniye sahada kalan Shane Larkin 26 sayı ile sahanın en skorer oyuncusu oldu.

Barcelona ise 5. yenilgisini alarak 3. sırada kaldı.

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