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Spor

Anadolu Efes'ten Erdem Can iddialarına yanıt

Ergin Ataman'ın ayrılık iddialarına karşın başantrenör arayışına giren Anadolu Efes, kamuoyunda çıkan Erdem Can iddialarına açıklık getirdi.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Erdem Can iddialarına yanıt
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Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman'ın olası ayrılığının gündeme gelmesinin ardından Türk Telekom ile başarılı bir sezon geçiren Erdem Can'ın Anadolu Efes'e transfer olacağı iddia edilmişti.

"Şu an odak noktamız play-off karşılaşmaları ve 16. şampiyonluk"

Gündemdeki iddialara ilişkin Anadolu Efes kulübünden yapılan açıklamada, "Son günlerde medya kuruluşları tarafından paylaşılan başantrenör ve oyuncu transferi haberlerinden ötürü, kulübümüz tarafından kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hissedilmiştir. Şu an için herhangi bir resmi transfer söz konusu değildir. Kulübümüz, bu tip gelişmeler olduğunda her zamanki gibi taraftarlarımızı internet sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden bilgilendirecektir. Kulübümüzün şu anki odak noktası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff karşılaşmaları ve bu organizasyondaki 16. şampiyonluğu elde etmek üzerinedir. Saygılarımızla kamuoyunun bilgilerine sunarız. Anadolu Efes Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı

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