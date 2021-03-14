İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2021 Pazar / 30 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5698
  • EURO
    9,0586
  • ALTIN
    419.354
  • BIST100
    1557.39
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Anadolu Efes'ten Gaziantep Basketbol'a 39 sayı fark
Spor

Anadolu Efes'ten Gaziantep Basketbol'a 39 sayı fark

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 39 sayı farkla mağlup etti.

14 Mart 2021 Pazar 17:17 - Güncelleme: 14 Mart 2021 Pazar 17:17
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında lider Anadolu Efes, Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 102-63 mağlup etti.

Anadolu Efes ligde 23 galibiyete ulaşırken, Empera Halı Gaziantep Basketbol 12. kez yenildi.

Maça Micic'in etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 5. dakikada 11-8 üstünlük yakaladı. Dış atışlarda başarılı olan Empera Halı Gaziantep Basketbol, Orhan Haciyeva'nın üç sayılık basketiyle öne geçti: 11-16. Sertaç Şanlı ile boyalı alanda etkili olan ve 4 sayı bulan ev sahibi ekip, 8. dakikada 17-16 ile skoru tekrar lehine çevirip, çeyreği de 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın 2. periyodunda iyi savunma yapan Anadolu Efes, Tolga Geçim'in üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 12 sayıya (34-22) çıkardı. Konuk ekip, Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla farkı biraz olsun kapattı ve ilk yarı 42-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Rakibine kolay sayı şansı vermeyen Anadolu Efes, maçın 3. periyodu sonunda farkı 26 sayıya çıkardı: 73-47. Ev sahibi ekip, karşılaşmayı da 102-63 kazandı.

Bu arada, karşılaşmanın son periyodunun başında Empera Halı Gaziantep Basketbol'da Doğan Şenli sakatlandı ve tekerlekli sandalyeyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Mehmet Ozan Çakar

Anadolu Efes: Micic 13, Beaubois 2, Anderson 6, Moerman 12, Sertaç Şanlı 6, Doğuş Balbay 10, Pleiss 9, Buğrahan Tuncer 9, Yiğitcan Saybir 17, Tolga Geçim 10, Erten Gazi 8

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 3, Simpson 11, Orhan Haciyeva 5, Kelly 10, Jaiteh 21, İsmail Cem Ulusoy, Doğan Şenli, Alp Karahan 10, Metehan Akyel 1, Atahan Demirtaş, Ahmet Furkan Özkan 2

1. Periyot: 23-20

Devre: 42-35

3. Periyot: 73-47

5 faulle çıkan: 38.48 Pleiss (Anadolu Efes)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.