Anadolu Efes'ten Olimpia Milan'ı yıkan galibiyet

Daha önce play-off turunu garantileyen Anadolu Efes, bu sonuçla sezonu 20 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Konuk ekip ise 16. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve play-off yarışını kaybetti.

Mücadeleye takımlar dengeli başladı. Karşılıklı basketlere sahne olan birinci periyodu Anadolu Efes, 24-20 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe AX Armani Exchange Olimpia Milan, hücumda boş atışlardan sayılar bularak başladı ve 14. dakikayı 32-31 üstün geçti. Skor üretmekte sorun yaşayan Anadolu Efes karşısında hızlı hücumlardan basketler kaydeden İtalya temsilcisi, 17. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 31-40. Lacivert-beyazlı takım, Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla tempoyu artırmaya çalışsa da pota altında etkili olan konuk ekip, James'in basketiyle soyunma odasına 53-42 üstün girdi.

İkinci yarı yüksek tempoda başladı. Micic, Beaubois ve Simon'la art arda üç sayılık basketler bulan Anadolu Efes, hücum ritmini kaybeden AX Armani Exchange Olimpia Milan önünde 26. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 60-61. Çeyreğin ortalarından itibaren sert savunmayla rakibine karşılık veren ev sahibi takım, 29. dakikaya 68-66 önde girdi. Taraftarının da devreye girmesiyle tempolu oyununu sürdüren Anadolu Efes, final periyoduna 74-69'luk skorla gitti.

Son çeyrekte Pleiss ve Larkin'in etkili performansıyla üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, 35. dakikayı 86-79 önde geçti. Kalan sürede AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın farkı kapatmasına izin vermeyen lacivert-beyazlılar, maçı da 101-95 kazandı.

Öte yandan, sezon sonunda 32 yıllık meslek hayatını sonlandıracak Anadolu Efes Basketbol Kulübü masörlerinden Bahittin Tapan, karşılaşma öncesinde plaketle ödüllendirildi.