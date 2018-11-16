Anadolu Efes'ten rahat galibiyet! 78-62
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında güçlü rakibi Panathinaikos'u 78-62'lik skorla yenmeyi başardı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında güçlü rakibi Panathinaikos'u 78-62'lik skorla yenmeyi başardı.
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