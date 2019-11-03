18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Anadolu Efes'ten Sigortamnet İTÜ Basket'e tarihi fark

Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Sigortamnet İTÜ Basket'i 108-62 mağlup ederek 6. maçında 5. galibiyetini elde etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Basketbol Süper Ligi 6.hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İTÜ'yü konuk etti.
 
Maçın başından sonuna kadar oyunu farklı önde götüren ve şimdiye kadar rotasyonda az süre alan genç oyuncularına daha fazla oynatarak şans veren Anadolu Efes, devre arasını 56-31 önde geçtiği maçı 108-62 kazanarak 5.galibiyetini aldı.
 
İTÜ ise 5.kez kaybetti.

Başkan Erdoğan makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den o ilimizde yaşayanlara uyarı: Bu saatlere dikkat

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Abdülhamid Han’ın eyeri koruma altında

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı

Beşiktaş'ta akılalmaz olay! Yolcuları bıçakladı, sonra denize atladı

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Son anda yetiştiler! 'Babam, annemi öldürüyor kurtarın'

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Doğal güzellikleriyle büyüleyen tuhaf yerler

Bebek'te panik anları! Lüks yatta yangın çıktı

Bebek'te panik anları! Lüks yatta yangın çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Tel Tamr´da SMO askerlerinin YPG´li teröristlerle çatışma anı görüntülendi

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Suriye sınırında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Suriye sınırında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

Konya'da yakalanıp, Avrupa'ya gönderiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA