Basketbol Süper Ligi 6.hafta maçında Anadolu Efes, sahasında İTÜ'yü konuk etti.

Maçın başından sonuna kadar oyunu farklı önde götüren ve şimdiye kadar rotasyonda az süre alan genç oyuncularına daha fazla oynatarak şans veren Anadolu Efes, devre arasını 56-31 önde geçtiği maçı 108-62 kazanarak 5.galibiyetini aldı.

İTÜ ise 5.kez kaybetti.