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Spor

Anadolu Efes'ten taraftarına dijital tribün

Anadolu Efes, dijital tribün uygulaması ile seyircisiz THY Euroleague maçlarında basketbolseverlere Sinan Erdem Spor Salonu'nda bulunma şansı verecek.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 13:57
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Anadolu Efes, marka haline gelen maç deneyimini dijital tribünlere taşıyor. Avrupa basketbolunda bir ilk olacak "Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü" seyircisiz THY Euroleague maçlarında basketbolseverlere Sinan Erdem Spor Salonu’nda bulunma şansı verecek. Anadolu Efes Spor Kulübü Mobil Uygulaması’ndaki ve Instagram hesabındaki kampanyalara katılacak basketbolseverler; evlerinde maçı izlerken aynı zamanda Microsoft Teams platformunun "Together" özelliği sayesinde dijital tribünde de yerlerini alarak takımlarına salon içerisinde destek verebilecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü’nün Dijital Tribün uygulaması, yarın oynanacak Anadolu Efes - Bayern Münih karşılaşmasında gerçekleştirilecek. Türkiye’de ilk kez bir spor karşılaşmasında taraftarları dijital olarak tribüne taşımak için kullanılacak.

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