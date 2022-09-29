Anadolu Efes'ten tarihi başarı! Hepsini geride bıraktı...

1966-1967'de 12 takımın katılımıyla oynanmaya başlanan Basketbol Süper Ligi'nde 57. sezona kadar 85 farklı ekip yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tüm sezonlarda bulunduğu ligin yeni ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor ilk defa mücadele edecek.

Bu sezon mücadele edecek ekiplerden Beşiktaş 54, Pınar Karşıyaka 50, Anadolu Efes 44, TOFAŞ 37, Türk Telekom 29, Darüşşafaka 26, Gaziantep Basketbol 10, Büyükçekmece Basketbol 7, Konyaspor 6, Bahçeşehir Koleji 4, Bursaspor 3, Aliağa Petkimspor 2, Merkezefendi Belediyesi ise daha önce bir kez ligde yer aldı.

1983-1984 sezonunda play-off uygulamasının başladığı ligde, 1981-1982'ye kadar maçlar berabere de bitebiliyordu.

- En iyi galibiyet oranı Anadolu Efes'te

Geride kalan 56 sezonun 44'ünde yer alan Anadolu Efes, yaşadığı 15 şampiyonluğun yanında yakaladığı yüzde 81,5'lik galibiyet oranıyla mücadele edecek ekipler içinde normal sezonda en başarılı takım konumunda bulunuyor.

Normal sezonda bin 143 maça çıkan Anadolu Efes, bu karşılaşmalarda 932 galibiyet, 208 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Anadolu Efes'i galibiyet oranında yüzde 68'le Fenerbahçe, yüzde 59,3'le Galatasaray takip ediyor.

- Takımların performansları

Ligde 2022-2023 sezonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor dışındaki takımların, normal sezonlarda bugüne kadar gösterdikleri performanslar şöyle: