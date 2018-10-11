Anadolu Efes'ten THY Euroleauge'e muhteşem başlangıç

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk oldu. Deplasmandaki maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen lacivert-beyazlılar parkeden 90-71 galip ayrıldı.

İlk çeyreği 1 sayı(19-18) geride kapatan Efes, ilerleyen dakikalarda oyun kontrolünü eline aldı ve devreyi 44-37 önde geçti. Farkı giderek açan temsilcimiz son on dakikaya 21 sayı(51-72) üstünlükle girdi. Son bölümde avantajını korumayı bilen Anadolu Efes sezonun ilk galibiyetini deplasmanda elde etti: 90-71

KARŞILAŞMANIN ÖZET GÖRÜNTÜLERİ

9 oyuncunun 3 sayı isabeti bulduğu Efes'te Brock Motum 14, Adrien Moerman 11, Shane Larkin 13, Alman ekibinde ise Stefan Jovic sayıyla 15 oynadı.

Maçın adamı seçilen Doğuş Balbay 9 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ile oynadı.