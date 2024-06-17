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Spor

Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss için veda mesajı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, sözleşmesi sona eren Tibor Pleiss'e veda etti.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
Anadolu Efes'ten Tibor Pleiss için veda mesajı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Alman oyuncu Tibor Pleiss için veda mesajı yayımlandı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçek bir Anadolu Efesli ve gerçek bir şampiyona veda ediyoruz. Unutulmaz maçlar, kritik anlarda alınan sorumluluklar ve unutamayacağımız final performansları... Göstermiş olduğun adanmışlık ile birçok zaferimizde kilit rol oynadın. Aynı zamanda, örnek kişiliğin ve eğlenceli karakterin ile de tüm Anadolu Efeslilerin sevgilisi oldun. İşte tüm bunlar nedeniyle burası her zaman senin evin olmaya devam edecek."

Tibor Pleiss, 2018'den bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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