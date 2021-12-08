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Spor

Anadolu Efes'ten yeni rekor

Anadolu Efes, FC Barcelona karşılaşmasında 15.008 basketbolseveri ağırlayarak önemli bir başarı elde etti.

8 Aralık 2021 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 15:28
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Markalaştırdığı maç atmosferiyle her yaştan insanımızı basketbolsever haline getiren ve sunduğu eğlence, heyecan ve etkinliklerle birlikte taraftarlarının evlerine mutlu bir şekilde gitmesini sağlayan Anadolu Efes Spor Kulübü, 2021 – 2022 sezonunun 13 maçlık diliminde seyirci rekorunun sahibi oldu.

Kapalı gişe oynanan maçta 15 binden fazla taraftar konuk edildi.

Anadolu Efes, biletleri iki gün önceden tükenen FC Barcelona karşılaşmasında, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 15.008 basketbolseveri ağırladı ve Turkish Airlines EuroLeague 2021 – 2022 sezonunun şu ana kadar olan bölümünde bir maçta en fazla seyirciyi ağırlayan takım oldu. Anadolu Efes'e en çok yaklaşan takımlar ise tek maç bazında yaklaşık 10.000 taraftarı salonlarında ağırladı.

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