Anadoluhisarı İdman Yurdu, yeni sezonu açtı

Yaklaşık bir buçuk saat süren bu çalışma sonrasında, Anadoluhisarı İdman Yurdu'nun Teknik Sorumlusu Ekrem Albayrak, sezon boyunca kazasız, belasız ve sakatlıksız bir dönem diledi. Kendi sözleriyle, "Geçen sezonun kadromuzdan pek çok oyuncuyla bu sezon da devam ediyoruz. Elbette, uzun bir hazırlık süreci bizi bekliyor. Bu süre zarfında kadromuza yeni katılan oyuncuların yanı sıra ayrılan oyuncular da olabilir. Pazartesi gününden itibaren ise geleneksel sezon öncesi antrenman programımızı, Polonezköy'de yapılacak kros çalışmasıyla başlatacağız," şeklinde konuştu.

Anadoluhisarı İdman Yurdu Başkanı İlker Güner ise kulüp tarihinin 110. yılını kutladıkları bu dönemde, şampiyonluk hedefiyle dolu bir kadro oluşturma amacında olduklarını belirtti. Başkan, "Teknik ekibimizin belirlediği oyuncuları kadromuza dahil etmeye başladık. Bazı futbolcularla görüşmelerimiz sürüyor. Anadoluhisarı'nın ruhuna yakışır bir kadro ve mücadeleyle, şampiyonluk kovalamak istiyoruz. Yönetim kurulumuz, takıma katkı sağlayacak sponsorluk anlaşmaları üzerinde çalışıyor," ifadelerini kullandı.

Anadoluhisarı İdman Yurdu, yeni sezona umut ve kararlılıkla adım attı. Taraftarlar, kulübün 110 yıllık başarılı geçmişine yakışır şekilde, yeşil sahalarda zaferler kazanacakları bir sezon bekliyor.