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Spor

Anakara Keçiörengücü'nde Tacettin Bakacak dönemi başlıyor

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlük görevine Tacettin Bakacak'ı getirdi.

AA30 Mart 2023 Perşembe 16:15 - Güncelleme:
Anakara Keçiörengücü'nde Tacettin Bakacak dönemi başlıyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün yeni teknik direktörü Tacettin Bakacak oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda kulübümüzde daha önce de görev yapan Tacettin Bakacak, teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Teknik direktörümüz Tacettin Bakacak'a yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Başkent ekibi, Pendikspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Ahmet Cingöz ile yollarını ayırmıştı.

Eflatun-beyazlıların yeni teknik direktörü Tacettin Bakacak, Ankara Keçiörengücü çalıştırıcılığı görevini üstlenmeden önce Süper Lig'deki birçok kulüpte yardımcı antrenör olarak görev aldı.

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