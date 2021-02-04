Anastasios Bakasetas: Takım için her şeyimi vermeye hazırım

04 Şubat 2021 Perşembe 21:46 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 21:46

Galibiyet için mutlu olduğunu belirten Bakasetas, "Kazanıp, dördüncü sıraya yerleşmek istiyorduk. Bunu başardık, mutluyum. Ben de henüz ikinci maçımda gol attım, mutluyum. Her şeyden önce kazanmak önemliydi ve bunu başardık" dedi.

Takıma kolay adapte olduğunu ifade eden Yunan futbolcu, "Adaptasyon sürecimin bu kadar kolay olacağını düşünmedim. Herkes sanki 5-6 yıldır buradaymışım gibi davrandı. Hepsine teşekkür ederim. Takım için her şeyimi vermeye hazırım." ifadelerini kullandı.

Atıığı gol için konuşan futbolcu, "Attığım golü şimdi izledim. O bölgelerde olup, bu golleri atmak istiyorum." dedi.