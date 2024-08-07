Arda Güler, EURO 2024 izninin sona ermesinin ardından Real Madrid'in ABD kampına katıldı.

Burada Milan ve Barcelona ile oynanan hazırlık maçlarına ilk 11'de başlayan Arda Güler, son Chelsea karşılaşmasında ise hiç süre almadı.

Milli futbolcunun, ABD kampının son maçı olan Chelsea mücadelesinde hiç süre almaması ise sakatlık ihtimalini akıllara getirdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre Arda Güler ve Endrick, sezon öncesi yapılan yüklemelerden dolayı sakatlığa açık hale geldi.

Arda Güler'in geçmişteki sakatlıkları da göz önüne alındığında Carlo Ancelotti'nin Chelsea karşısında milli futbolcuyu riske etmediği belirtildi.

Arda gibi Endrick de Chelsea maçında hiç süre almazken iki futbolcunun da ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ifade edildi.