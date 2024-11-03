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Spor

Ancelotti Arda Güler'in güvenini tazeledi! ''Sana güveniyorum çok iyi olacaksın''

Bu sezon Real Madrid'de forma şansı bulmakta oldukça zorlanan milli futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti özel bir görüşme gerçekleştirdi. Medya baskısını üzerinden atmasını isteyen Ancelotti, Arda'ya 'İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Sabırlı olman gerekiyor.' dedi. İşte detaylar..

3 Kasım 2024 Pazar 15:29 - Güncelleme:
Ancelotti Arda Güler'in güvenini tazeledi! ''Sana güveniyorum çok iyi olacaksın''
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Real Madrid'de son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle gündem olan Arda Güler için İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

Defensacentral'de yer alan habere göre, Ancelotti, medya baskısının Arda Güler'in performansını olumsuz etkilediğini düşünüyor.

"BUNLARA ALDIRIŞ ETME"

İtalyan teknik adamın bu nedenle Arda Güler ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Ancelotti, bu görüşmede, "İyiliğin için bunlara aldırış etmene gerek yok. Sana güveniyorum ve çok önemli bir oyuncu olacaksın. Çok iyi gidiyorsun ve sabırlı olman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınındaki haberde ayrıca Ancelotti'nin önümüzdeki dönemde Arda Güler'e daha fazla forma şansı vereceği kaydedildi. Takıma yardım edebileceğini düşünen milli futbolcunun da potansiyelini göstermek istediği vurgulandı.

BU SEZON 292 DAKİKA OYNADI

The Athletic de geçtiğimiz günlerde Real Madrid'in Arda Güler'i bırakma niyeti olmadığını duyurmuştu. Real Madrid'in, La Liga'daki diğer kulüplerden gelen taleplere "Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu Arda olmayacak" şeklinde yanıt verdiği yazılmıştı.

Arda Güler, bu sezon Real Madrid'de 11 maçta 292 süre buldu.

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