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Spor

Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumunu açıkladı! ''Sakatlığı ciddi değil''

Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı 'Sakatlığı çok ciddi değil. Ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz.' dedi. İşte detaylar...

3 Ağustos 2023 Perşembe 10:23 - Güncelleme:
Ancelotti, Arda Güler'in sağlık durumunu açıkladı! ''Sakatlığı ciddi değil''
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Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, son hazırlık maçında Juventus'la karşılaştı.

Real Madrid, rakibine 3-1 mağlup olurken İspanyol ekibinin golünü Vinicius Jr. kaydetti. Juventus'un golleri ise Moise Kean, Timothy Weah ve Dusan Vlahovic kaydetti.

Karşılaşmanın ardından soruları yanıtlayan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığının ciddi olmadığını söyledi.

Ancelotti açıklamasında, "Tıbbi açıdan konuşmak oldukça zor ama çok ciddi değil. Menisküste küçük bir problem var ve ameliyat olup olmayacağını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid, yeni sezondaki ilk maçında Athletic Bilbao'ya konuk olacak.

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