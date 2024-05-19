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Spor

Ancelotti: Arda'nın özel bir yeteneği var

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, 4-4 beraberlikle sonuçlanan Villarreal maçı sonrası konuştu. Maçta iki gol ile yıldızlaşan Arda Güler'den övgüyle söz eden İtalyan çalıştırıcı, 'Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var.' sözlerini sarf etti.

19 Mayıs 2024 Pazar 23:08 - Güncelleme:
Ancelotti: Arda'nın özel bir yeteneği var
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, deplasmanda 4-4 berabere kaldıkları Villarreal maçında iki gol atan Arda Güler'i övdü.

Ancelotti, basın toplantısındaki konuşmasında, "Arda, özel olduğunu gösterdi. Kaleye ne kadar yakın oynarsa o kadar iyi. Özel bir yeteneği var. Bu yeteneğini kaleye uzak olmaktan daha çok yakın olduğunda daha iyi gösterebiliyor." dedi.

Real Madrid formasıyla bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Arda, İspanyol takımında en az süre alıp en çok gol atan futbolcu olarak öne çıktı.

Diğer yandan Arda Güler ile ilgili Marca gazetesinin internet sitesinde yapılan şu yorum dikkati çekti:

"GÜLER'DE BİR DÜNYA YILDIZLIĞI VAR"

"Real Madrid'e bu sezon en son katılan futbolculardan Arda Güler, inanılmaz işler yapıyor. Türk futbolcu, buraya gelmeden sadece 18 yaşındaydı ve sadece Fenerbahçe'deki oyunuyla Türkiye'de tanınıyordu. Onu izlemek, Türkiye'ye gitmek ve 30 milyon avro ödemek gerekiyordu. Bugün Madrid istese onu 80 milyon avroya satabilir ama eflatun beyazlılar onu kiralamak bile istemiyor. Güler'de bir dünya yıldızlığı var. Bu sezon 6 gol attı. Arda bir fenomen."

As gazetesi de Real Madrid'e attığı 4 golün ardından La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sıraya çıkan Villarrealli futbolcu Alexander Sorloth ve Arda Güler'i öne çıkararak, "Sorloth ve Güler şov" diye yazdı.

Arda'nın Real Madrid'i "dinamitleyen isim" olduğunu kaydeden As, "Real Madrid, Arda ile hiç beklemediği bir uzman buldu. Arda hiçbir pozisyonu kaçırmayan, çekiciliği olan bir solak." yorumunu yaptı.

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