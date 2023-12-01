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Spor

Ancelotti: Bellingham, Kaka'nın ilk zamanlarına benziyor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımın yıldızı Jude Bellingham için dikkat çeken bir açıklama yaptı. İtalyan çalıştırıcı, Bellingham'ın Kaka'nın ilk zamanlarına benzediğini söyledi.

1 Aralık 2023 Cuma 19:22 - Güncelleme:
Ancelotti: Bellingham, Kaka'nın ilk zamanlarına benziyor
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Real Madrid'in sahasında Granada'yı ağırlayacağı maçın öncesinde tecrübeli teknik direktör Carlo Ancelotti, bu sezon gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Jude Bellingham hakkında açıklamalarda bulundu.

Jude Bellingham'ın hafif sakatlığı hakkında konuşmaya başlayan Carlo Ancelotti, "Jude Bellingham sorunsuz bir şekilde oynamaya hazır olacak. Bileğinde biraz rahatsızlık vardı ve biz de temastan kaçınmayı tercih ettik ancak Granada karşısında forma giyecek." dedi.

Sakatlıkların fazla olduğunu ancak normalde olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Sonuçta bu sadece bize özel bir sorun değil, genel bir sorun. Her maçta oyuncular düşüyor ve takvim de artık sıkışık. Dayanmamız lazım ama dediğim gibi sakatlıklar diğer oyuncular için de fırsat haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Jude Bellingham'ın gol atacağına dair gelen soruya Carlo Ancelotti, "Bellingham'dan gol atmasını istediğimizi hiç sanmıyorum. Bunu yapıyor çünkü rakibin alanına doğru zamanda varmak gibi muhteşem bir yeteneğe sahip." dedi ve şu cümlelerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Zinedine Zidane ile Bellingham'ı karşılaştırmıştım ancak ben onun daha çok Kaka'nın ilk zamanlarına daha çok benzetiyorum. Tüm özellikleri aynı olmasa da benzer çok şeyleri var."

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