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Spor

Ancelotti: Futboldan yoksunduk

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

Haber Merkezi9 Nisan 2025 Çarşamba 01:20 - Güncelleme:
Ancelotti: Futboldan yoksunduk
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'e deplasmanda 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.

"Bunu beklemiyorduk." diyen İtalyan teknik adam, "İlk 60 dakika iyi olduğumuzu düşünüyordum. 2-0 geriye düştükten sonra çöktük!" ifadelerini kullandı.

"Futboldan yoksunduk." diye sözlerine devam eden Ancelotti, rövanş öncesi geri dönüş mesajı verdi. Deneyimli teknik adam, "Birçok kez geri dönüşe imza attık, bunu tekrar yapmalıyız." dedi.

Ancelotti, "İkinci maçta ilk dakikadan itibaren mümkün olan her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.

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