Carlo Ancelotti'nin Real Madrid serüveninin sezon sonunda noktalanacağı iddia edildi.

Real Madrid ile 3 Şampiyonlar Ligi, 3 EUFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 2 İspanya Kral Kupası, 2 de İspanya Süper Kupa sevinci yaşayan Ancelotti'nin sezonun tamamlanmasıyla birlikte başkent ekibine veda edeceği öne sürüldü.

Eurosport İspanya'nın aktardığı habere göre ise Ancelotti'nin yerine geçecek isim Xabi Alonso.

Xabi Alonso'nun Bayer Leverkusen ile 2026'ya kadar sözleşmesi olsa da İspanyol çalıştırıcının sezon sonunda Alman ekibinden ayrılık kararı aldığı vurgulandı.

Xabi Alonso için her yolun Real Madrid'e çıktığı aktarılırken, İspanyol devinin genç teknik adam için en güvenli seçenek olduğunun altı çizildi.

Yine haberde Xabi Alonso'nun önündeki diğer opsiyonun Bayern Münih olduğu kaydedildi.

Vincent Kompany'nin performansının tatmin edici olmaması durumunda Bayern Münih'in ilk hedefinin Xabi olduğu belirtildi.

A takım teknik direktörlüğünde ilk deneyimini Bayer Leverkusen'de yaşayan 42 yaşındaki çalıştırıcı, 2023-24'te tarihi bir sezon geçirerek Bundesliga, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nda zafere uzanmıştı.