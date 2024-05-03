Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarınki Cadiz maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı.

ARDA GÜLER YİNE İLK 11'DE

Tecrübeli teknik adam, Arda Güler'in Cadiz maçında sahaya ilk 11'de çıkacağını bildirdi. Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta LaLiga'da oynanan Real Sociedad deplasmanında da ilk 11'de sahaya sürülmüş ve takımının galibiyet golünü kaydetmişti.

COURTOIS SİFTAH YAPACAK

Öte yandan Ancelotti, sezon öncesi çapraz bağları kopan ve bu sezon henüz forma giyemeyen Thibaut Courtois'nın yarınki Cadiz maçında forma giyeceğini açıkladı.

Real Madrid, LaLiga'nın 34. hafta maçında yarın TSİ 17:15'te Cadiz'i konuk edecek.

Real Madrid'in maçı kazanması, Barcelona'nın ise Girona deplasmanında puan kaybetmesi halinde başkent ekibi şampiyonluğunu ilan edecek.