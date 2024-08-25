Ancelotti'den Arda Güler açıklaması!

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid'in sahasında oynadığı ve Real Valladolid'e karşı 3-0 galip geldiği maçın ardından Ancelotti, basın toplantısı düzenledi.

Ancelotti, 23 Ağustos'taki antrenmanda sakatlanan Jude Bellingham'ın yerine ilk 11'de Arda Güler'e şans vermesinin sebebiyle ilgili yöneltilen bir soru üzerine, "Arda mı yoksa Brahim ile mi başlamakta kararsızdım. Ama evimizde oynamamızdan dolayı Arda ile başlamanın ona daha çok yardımcı olacağını düşündüm. İyi bir maç çıkardı." diye konuştu.

İtalyan teknik adam, Arda'nın maç içinde farklı pozisyonlarda oynadığını, Türk futbolcunun Bellingham'ın ilk alternatifi olacağı gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

'GELİŞMİNE DEVAM ETMESİ GEREK'

Ancelotti, rekabetin çok yüksek olduğu Real Madrid'de Arda, Brahim, Endrick gibi genç futbolcuların süre almalarının önemli olduğunu belirterek, Arda'nın ilk 11'de başlayıp daha fazla süre almasıyla ilgili "Real Madrid'in seviyesine ulaşabilmesi için gelişimini devam ettirmesine yardımcı olmayı hedeflediğini" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Ancelotti, takımın ilk golünü atarak maçı Real Madrid için kolaylaştıran Federico Valverde'nin serbest vuruşu kullanması için saha kenarında ısrarcı olmasıyla ilgili gelen bir soruya ise "O bu tip vuruşlarda çok etkili ve onu kullanmamız gerekir. Serbest vuruşlarda gol atmak çok zordur ama o çok iyiydi." cevabını verdi.