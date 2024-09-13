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  • Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11 oyuncusu olmak çok zor
Spor

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11 oyuncusu olmak çok zor

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili açıklamada bulundu. Tecrübeli hoca, milli yıldızın geleceği hakkında konuştu.

13 Eylül 2024 Cuma 19:20 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: İlk 11 oyuncusu olmak çok zor
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad ile oynayacakları maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili konuşan İtalyan teknik adam, "Arda Güler, Valladolid karşısında iyi oynadı. Takımda daha fazla rol alacak. Onun için tartışmasız ilk 11 oyuncusu olmak çok zor çünkü burada, bu kadroda tartışmasız ilk 11 oyuncusu göremiyorum." dedi.

Real Madrid'e geçen yıl imza atan 19 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibinde çıktığı 16 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

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