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  • Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Oyun tarzımıza alışması gerekiyor''
Spor

Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Oyun tarzımıza alışması gerekiyor''

Transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp dünya devi Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, sakatlığının ardından geri dönmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, İspanyol basınına verdiği röportajda milli yıldızın durumunun iyi olduğunu ve oyun ritmine alışması gerektiğini belirtti.

26 Eylül 2023 Salı 14:32 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! ''Oyun tarzımıza alışması gerekiyor''
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Sakatlığını atlatan Arda Güler'in Las Palmas maçında forma giyebileceği açıklandı.

Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli oyuncunun Las Palmas maçında oynayabileceğini söyledi.

"ARDA GÜLER İYİ DURUMDA"

Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." dedi.

YENİ SÖZLEŞME AÇIKLAMASI

Real Madrid ile sözleşme yanilecek misiniz? sorusuna İtalyan teknik adam, "Burada mutlu olduğumu herkes biliyor. Şu anda çok önemli bir konu değil bu. Gelecekte konuşacağız." şeklinde konuştu.

XABI ALONSO SÖZLERİ

Real Madrid, Xabi Alonso iddialarına da değinen Ancelotti, "Xabi Alonso oyuncu olarak yanımdaydı. Şimdi çok iyi gidiyor. Umarım birgün Real Madrid'in teknik direktörü olur. Onu tıpkı Raul ve Arbeloa gibi seviyorum." ifadelerini kullandı.

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