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  • Ancelotti'den Arda Güler cevabı: Oynatmamız için doğru fırsat gelmedi
Spor

Ancelotti'den Arda Güler cevabı: Oynatmamız için doğru fırsat gelmedi

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, 0-0 sonuçlanan Rayo Vallecano maçı sonrası konuştu. Deneyimli çalıştırıcı Arda Güler'in neden oynatılmadığı ile ilgili gelen soruya, 'Doğru fırsat gelmedi. Yakında oynayacak.' şeklinde cevap verdi.

6 Kasım 2023 Pazartesi 01:52 - Güncelleme:
Ancelotti'den Arda Güler cevabı: Oynatmamız için doğru fırsat gelmedi
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La Liga 12. hafta karşılaşmasında Real Madrid sahasında konuk ettiği Rayo Vallecano ile 0-0 berabere kaldı.

Real Madrid bu beraberlikle birlikte puanını 29'a yükseltirken liderliği Girona'ya kaptırmış oldu. Rayo Vallecano ise puanını 18'e yükseltti.

Maçta en çok beklenilen şeylerin başında ilk defa kadroda kendine yer bulan Arda Güler'in süre alıp almayacağı konusuydu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli yıldız İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından maça dahil edilmedi.

"YAKINDA OYNAYACAK"

Deneyimli teknik adam maç sonu röportajında Arda Güler'in süre almaması konusunda açıklamada bulundu. Ancelotti genç yıldızın oynamaması ile ilgili olarak, "Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, yakında oynayacak." dedi.

"BELLINGHAM'IN OMZUNDA PROBLEM VAR"

Karşılaşmada girdiği ikili mücadele sonucu ağrısı olmasına rağmen maça devam eden Jude Bellingham'ın durumu hakkında da bilgi veren Carlo Ancelotti, "Jude Bellingham'ın omzunda bir problemi var. Yarın gerekli tetkikleri yapacağız, umarım çarşamba günü Braga karşısında oynayabilir." sözlerini sarf etti.

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